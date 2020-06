Questa mattina l’ultimo saluto al “President”, Andrea Cominelli, del moto club Rudiano Motori.

Un ultimo momento speciale, vissuto insieme a tutti i centauri incontrati in strada in questi anni, ma anche tanti amici, conoscenti, volontari e collaboratori che con Andrea han condiviso anni di volontariato.

Andrea Cominelli, scomparso in un incidente stradale lo scorso 21 giugno, lascia la mamma Antonia Onorio, il fratello Miki, le figlie Federica e Laura, tutta la comunità rudianese e amici sparsi anche oltralpe, in Francia.

In piazza Martiri della Libertà, dove c’è la sede del moto club, si son radunati tutti per un saluto speciale prima della funzione liturgica.

Le moto in fila, i caschi a terra e il motore acceso. L’hanno salutato così i centauri, mentre chi ha coltivato con lui la passione per aiutare il prossimo gli ha dedicato parole di ringraziamento, per esserci sempre stato certi che nessuno lo dimenticherà.