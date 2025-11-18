Questa mattina l’ultimo saluto ad Angelo Migliorati, volontario dal cuore d’oro

Angelo Migliorati è scomparso a 79 anni lasciando un vuoto nella sua famiglia e nella comunità di Bassano Bresciano che oggi (martedì 18 novembre 2025) in massa è accorsa per l’ultimo saluto.

Disponibile e generoso: tutti conoscevano Angelo

Tutti conoscevano Angelo, tutti conoscevano la sua disponibilità sincera e senza confini e la sua voglia di tendere la mano al prossimo. Angelo Migliorati era nato a Pavone del Mella ma già dall’età di 8 anni si era trasferito a Bassano Bresciano. Da allora non ha più lasciato la cittadina, ha lavorato per anni come agricoltore ed è sempre stato attento alla sua comunità: donatore Avis con una benemerenza d’oro, cioè aveva raggiunto le 50 donazioni, si prodigava per raccogliere fondi per la Festa del Ringraziamento di cui era un organizzatore molto attivo, anche se la sua grande passione è stata l’oratorio. Qui si dava da fare con tanti lavoretti quando ce n’era bisogno, guai a toccargli il campo da calcio che curava in modo maniacale, soprattutto in vista dei tornei notturni che si svolgevano una volta. Appassionato di calcio soprattutto della “sua” Fiorentina che tifava da anni insieme ad un gruppo di amici. Disponibile, anche se molto fermo nelle proprie convinzioni, ha saputo conquistarsi un posto nel cuore di ogni bassanese proprio grazie alla sua indole generosa. Non a caso numerosissime sono state le testimonianze d’affetto ricevute dalla famiglia in questi ultimi giorni, anche questa mattina durante la celebrazione delle esequie la parrocchiale bassanese era gremita.