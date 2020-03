Quattro maxi crostate per dire “grazie” ai volontari della Croce Verde di Orzinuovi.

Quattro maxi crostate per ringraziare i volontari

Sono state consegnate stamattina da Fabio Solzi, dell’omonima pasticceria, alla sede orceana dove, quotidianamente i volontari si mettono a disposizione per soccorrere e trasportare i malati negli ospedali. Specialmente in questi tempi difficili. “Hanno bisogno d’aiuto anche per la strumentazione sanitaria ma, purtroppo, non sono in grado di aiutarli come vorrei dato che dovrò rimanere chiuso per dei giorni – ha spiegato Solzi – Così, dato che avevo della pasta frolla che mi avanzava, ho fatto quattro crostate da 60 persone ciascuna con sopra dei cuori, così che possano mangiare tutti insieme qualcosa di dolce, magari a fine turno o a colazione. Sono volontari, nessuno li obbliga a mettersi al servizio del prossimo, specialmente con un’emergenza sanitaria di questo tipo in corso, ma lo fanno comunque”. Un gesto che ha letteralmente scaldato il cuore di tutti.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE