Quattro fratellini tra 0 e 3 anni abbandonati dal padre nella notte davanti alla casa dei suoceri

Una storia che ha dell'incredibile ma che purtroppo è accaduta davvero: quattro fratellini tra 0 e 3 anni sono stati abbandonati dal padre nella notte davanti alla casa dei suoceri.

Quattro fratellini tra 0 e 3 anni abbandonati dal padre

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Brescia sono intervenuti in piena notte nel quartiere Urago Mella, su segnalazione inoltrata al N.U.E. 112 da alcuni residenti, dopo aver notato la presenza, su un marciapiede, di quattro bambini non accompagnati, di cui due, addirittura in fasce, erano adagiati in altrettanti seggiolini per auto.

Giunti sul posto i Carabinieri hanno immediatamente rassicurato e prestato soccorso ai piccoli, visibilmente infreddoliti ed impauriti, fornendogli delle coperte per scaldarsi ed allertando il 118 che li ha poi trasportati in ospedale per accertarne le condizioni di salute, per fortuna poi risultate ottime per tutti. Gli accertamenti successivi hanno permesso di chiarire che si trattava di quattro fratellini di età compresa tra 0 e 3 anni, tutti figli di una coppia italiana residente in Germania e che gli stessi, a seguito di disaccordi tra i genitori, erano stati abbandonati dal padre all’esterno dell’abitazione dei suoceri.

Non sapeva che quella casa non fosse più abitata

L’uomo infatti, aveva tenuto in custodia i bambini da qualche tempo, dopo che la moglie era rientrata in Italia e si era temporaneamente stabilita a casa dei genitori nel Bresciano, ma, dovendo fare anch’egli rientro in Italia per assistere il padre malato, ha deciso di portare con sé i piccoli, abbandonandoli nel cuore della notte davanti alla vecchia residenza dei suoceri, peraltro ignaro del fatto che non fosse più abitata.

Il padre dell'uomo ha avvisato la nuora e madre dei piccoli

Subito dopo l’abbandono dei minori è stato il padre dell’uomo ad avvisare la nuora (madre dei bimbi) con una telefonata. Quest’ultima, accorsa sul posto, ha riscontrato la presenza dei Carabinieri e dei sanitari che nel frattempo avevano prestato le prime cure ai suoi bambini. I fratellini, che hanno patito le basse temperature notturne di questi giorni ma per fortuna senza conseguenze, sono stati affidati alla madre su disposizione della Procura per i Minorenni mentre il padre è stato denunciato in stato di libertà per abbandono di minori.