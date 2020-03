Quattro denunce in due giorni a Rovato

Con l’entrata in vigore delle norme per contrastare il dilagare di Covid-19 sono sempre più serrati i controlli della Polizia Locale sulle strade di Rovato. Un’attività che sta dando i suoi frutti, visto che sono scattate quattro denunce in due giorni.

Quattro denunce in due giorni

I controlli sulle persone in transito hanno portato alla denuncia di due cittadini provenienti da altri paesi e che si trovavano a Rovato senza alcun motivo. Per loro è scattata la denuncia per non aver rispettato quanto previsto dal Dpcm e per uno di questi è scattato anche il sequestro del veicolo, risultato radiato per intestazione fittizia. Altri due soggetti sono stati denunciati per una (tentata) truffa porta a porta.

Truffe agli anziani

Grazie alla tempestiva segnalazione di alcuni cittadini, la Polizia Locale ha potuto impedire a due malviventi di portare a termine la loro truffa ai danni di un’anziana. Due ragazzi di poco più di vent’anni, approfittando della fiducia di un’anziana hanno cercato con l’inganno di farle firmare un contratto per l’energia elettrica fingendosi addetti Enel. Fortunatamente le telefonate dei vicini hanno permesso agli agenti della Polizia Locale di intervenire prima che la truffa venisse compiuta, evitando così alla donna di trovarsi un contratto di cui non conosceva condizioni e costi.

