Quaranta coniglietti morti a Villa Grasseni di Flero.

Strage

Allarme nel parco di Villa Grasseni a Flero dove sono stati trovati morti circa quaranta coniglietti che vivono liberamente nel parco. L’ipotesi più plausibile è che si tratti di avvelenamento. È intervenuta l’EMPA che ha ritirato le carcasse e provvederà a farle analizzare per accertare se sia stato usato il veleno o altra sostanza. L’allarme è stato lanciato dalla pagina «No al Degrado Flero»: «Usare il veleno o qualsiasi altro prodotto in un parco pubblico frequentato da molta gente è schifosamente vergognoso e preoccupante perché il veleno non viene assorbito dal terreno».