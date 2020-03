Quando un bresciano arriva a Taipei deve stare 14 giorni in mascherina. Ecco cosa succede durante l’emergenza del Coronavirus.

Il Coronavirus non fa paura

A Taipei, capitale di Taiwan, il Coronavirus non fa paura. Fa più paura chi affronta viaggi intercontinentali per raggiungere l'isola situata a soli 180 chilometri dalla Cina. Sul biglietto aereo del 28enne Andrea Galasso, ricercatore matematico ghedese, di casa a Rovato da alcuni anni, la prescrizione era chiara: 14 giorni di mascherina. "L'Università prima di partire mi aveva chiesto prova che i miei biglietti aerei non prevedessero scalo in Cina, altrimenti mi avrebbero messo in quarantena. E sempre l'Università mi ha chiesto di indossare la mascherina durante il viaggio, mentre sul foglio che mi hanno consegnato in aeroporto c'è scritto che in ogni caso nei 14 giorni dopo l'arrivo avrei dovuto indossare, per precauzione, la mascherina".

