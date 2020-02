Quando dieci minuti dal barbiere ti salvano la vita

E’ successo a Chiari, Primo Vitali non sapeva di non stare bene. Fortunatamente però, 10 minuti dal barbiere gli hanno salvato la vita… e la vista.

Dal barbiere ti salvano la vita

Sarebbe potuta andare diversamente. Se non ci fosse stata coda dal barbiere, se non si fosse fermato a parlare con Angelo e Giovanni Salvoni, forse Primo Vitali (analista e programmatore informatico da poco in pensione) non sarebbe più qui. Il clarense ha raccontato la sua storia. Aveva trascurato i segni e poi si è sentito male in negozio. Anche grazie al medico di turno al Pronto soccorso è andato tutto per il meglio.

L’articolo completo in edicola a partire da venerdì 21 febbraio su ChiariWeek.

