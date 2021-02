Punto tamponi preso d’assalto, rallentamenti alla viabilità

Il punto tamponi drive in di Chiari è stato “preso d’assalto”: una situazione che ha creato rallentamenti alla viabilità e richiesto l’intervento della Polizia Locale.

Decina di macchine in coda, parcheggi selvaggi e traffico bloccato. Il quadro che questa mattina si è presentato in prossimità del punto tamponi drive in allestito dall’ospedale di Chiari, in via Castelcovati. Una situazione che ormai è solita presentarsi ogni week end, momento prescelto dai cittadini per sottoporsi al test. Data l’alta concentrazioni di veicoli sul posto sono intervenute anche la Protezione civile e la Polizia Locale, per gestire il traffico delle auto e l’accesso al punto tamponi in sicurezza evitando ulteriori ripercussioni sulla circolazione stradale.