Domenica 28 settembre 2025 il Circolo Fratelli d’Italia Città di Chiari organizza una mattinata all’insegna della cura dell’ambiente e del senso civico. L’iniziativa, dal titolo “Puliamo Chiari”, punta a restituire decoro ad alcune aree della città e a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del rispetto degli spazi comuni.

Puliamo Chiari: una giornata dedicata al decoro urbano e all’ambiente

Il ritrovo è fissato per le 8.30 presso il parcheggio del cimitero. Da lì i volontari partiranno per occuparsi della raccolta dei rifiuti e della sistemazione di tre zone specifiche: il viale del Cimitero, viale Cenini e il parco degli Alpini e delle Rogge. L’appuntamento è aperto a tutti: simpatizzanti, famiglie e cittadini che vogliano dare una mano, senza alcuna distinzione di appartenenza politica. La giornata si concluderà verso le 12.30 con un momento conviviale: un brindisi con pane, salame e un bicchiere di bollicine per festeggiare il lavoro svolto insieme.

Con questa iniziativa, il Circolo Fratelli d’Italia di Chiari intende lanciare un messaggio di attenzione al territorio e al bene comune, invitando tutta la cittadinanza a partecipare per rendere la città più pulita e accogliente. «Non si tratta soltanto di un gesto simbolico, ma di un modo per dimostrare che con piccole azioni quotidiane si può migliorare l’ambiente in cui viviamo e rafforzare il senso di comunità», hanno spiegato dal coordinamento del Circolo.

