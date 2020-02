Pugni e minacce alla moglie: marito violento condannato a 3 anni e 6 mesi

La sentenza è stata emessa ieri dalla Prima sezione penale del Tribunale di Brescia.

Pugni e minacce alla moglie: marito condannato

Ieri il giudice della Prima sezione penale del Tribunale di Brescia ha condannato a 3 anni e 6 mesi, accogliendo la proposta del pubblico ministero, un uomo classe 1977 per aver picchiato e perseguitato la moglie per 10 anni. La donna (residente a Chiari con le sue due bambine) nella precedente udienza aveva raccontato la sua versione. Ieri, invece, è stato il turno di suo marito e di altri testimoni. Nonostante la difesa abbia chiesto l’assoluzione per quanto concerne i maltrattamenti e la derubricazione per gli atti persecutori, il giudice ha condannato l’uomo di origini albanese.

Il dramma della donna

Nella precedente udienza la vittima, alla quale l’uomo dovrà dare anche 10mila euro per il risarcimento del danno, aveva raccontato il suo inferno: i maltrattamenti e le minacce con tanto di foto di proiettili.

