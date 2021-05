Il locale era aperto dopo le 22, orario in cui scatta il coprifuoco, ed erano presenti una decina di avventori, quasi tutti residenti in paese, sanzionati insieme al titolare dell’esercizio.

Pub aperto dopo il coprifuoco: sanzionati una decina di clienti e il titolare

Luci accese e pub aperto nonostante fossero già passate le 22, orario in cui scatta il coprifuoco previsto dalle normative anti Covid. L’episodio non è sfuggito agli occhi dei residenti e dei carabinieri, che poco dopo la mezzanotte di ieri si sono presentati alla porta del locale per fare un controllo.

Al pub del centro di Cologne c’erano ancora una decina di avventori, quasi tutti residenti in paese, che sono stati identificati e sanzionati, così come il titolare dell’esercizio, che subito ha chiuso il pub. I militari della Stazione di Cologne hanno elevato a tutti i presenti la sanzione prevista per il mancato rispetto delle norme anti Covid (400 euro). Starà ora alla Prefettura valutare ulteriori provvedimenti di chiusura temporanea o meno.