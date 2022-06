Nell'arco di una settimana ha provocato diversi incidenti a Rovato, con un unico comune denominatore: ogni volta si dava alla fuga. Ma venerdì 17 giugno il pirata della strada è stato finalmente intercettato e fermato dalla Polizia Locale. Per lui sono scattate una denuncia a piede libero e salatissime sanzioni amministrative.

Provoca più incidenti e scappa: fermato e denunciato

Il primo incidente, l'unico con un ferito (fortunatamente lievissimo, con prognosi di tre giorni) è avvenuto il 10 giugno. Ma il "pirata della strada" ha colpito altre volte, sia danneggiando auto in sosta nei parcheggi, sia tamponando veicoli in coda. E ogni volta, anziché fermarsi, è fuggito. Tuttavia, gli agenti della Polizia Locale di Rovato si sono subito messi sulle sue tracce e, non senza difficoltà (la targa era stata manomessa per sfuggire all'occhio delle telecamere), sono riusciti a intercettarlo e fermarlo. Per il giovane, un clarense classe 1992, è scattata la denuncia a piede libero per il reato di fuga a seguito di incidente. Sono inoltre state emesse sanzioni amministrative per alcune migliaia di euro. All'uomo è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo.