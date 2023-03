Provinciale 510, cede il muro e invade la carreggiata

É successo nella serata di martedì 28 febbraio 2023, ad essere interessato il muretto che divide la Provinciale 510 dal lago d'Iseo.

Provinciale 510, crollo in carreggiata

I resti del muro sono finiti sulla carreggiata, immediato l'intervento dei tecnici comunali e dei carabinieri. Per fortuna non si sono registrati feriti, il crollo del muretto ha comunque comportato la chiusura di una corsia.

L'ordinanza del sindaco

Da parte del sindaco di Sulzano Paola Pezzotti è stata siglata un'ordinanza urgente con la quale è stato istituito il senso unico alternato tra via Cesare Battisti e l’incrocio con via Fontane. In particolare nel tratto di Via Valeriana tra il borgo di Tassano e Maspiano, non sarà consentito il passaggio nemmeno ai pedoni. È stato individuato un percorso alternativo che consente, con una deviazione, di proseguire lungo il cammino.

Ripercussioni sul traffico

Il tutto ha comportato inevitabili ripercussioni sul traffico con code e rallentamenti già nelle prime ore di mercoledì 1 marzo 2023.