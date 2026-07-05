Provaglio d’Iseo, auto prende fuoco e incendia un’abitazione: nessun ferito

Attimi di paura oggi, domenica 5 luglio, in via Mutti a Provaglio d’Iseo, dove l’incendio di una Ford Fiesta alimentata a GPL ha coinvolto un’abitazione, dichiarata inagibile al termine delle operazioni di spegnimento.

Provaglio d’Iseo, auto prende fuoco e incendia un’abitazione

Stando alle prime ricostruzioni il proprietario della vettura stava effettuando alcuni lavori di manutenzione quando ha notato una fiamma nel vano motore. Nel tentativo di spostare l’auto per mettere in sicurezza l’area ha avvertito una piccola esplosione ed è riuscito ad allontanarsi, dando subito l’allarme.

Le operazioni di spegnimento

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Brescia, Chiari, Gardone Val Trompia e i volontari di Sale Marasino, che hanno domato l’incendio. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Chiari. I primi accertamenti hanno stabilito la natura accidentale del rogo, dovuto a un cortocircuito del veicolo. Nessuna persona è rimasta ferita, ma al termine delle operazioni di spegnimento l’immobile, raggiunto dalle fiamme e dal fumo, ha subito danni al piano terra e parzialmente al primo piano. È stato dichiarato inagibile.