Provaglio d’Iseo, anziana aggredita dai cani dei vicini: 88enne finisce in ospedale

Una donna di 88 anni è rimasta ferita dopo essere stata morsa dai cani dei suoi vicini di casa. E’ successo verso mezzogiorno, in via Mutti a Provaglio d’Iseo: l’anziana è stata trasportata in ospedale in codice giallo, mentre sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e della Polizia Locale.

Provaglio d’Iseo, anziana aggredita dai cani dei vicini

Stando a una prima sommaria ricostruzione delle forze dell’ordine, la donna, classe 1938 e residente in paese, si trovava fuori di casa, quando è stata attaccata da una coppia di cani di proprietà dei vicini di casa: si tratta di un pastore tedesco e di un meticcio. A causa di una pietra che impediva la chiusura, il cancello dell’abitazione era rimasto aperto. Gli animali avrebbero approfittato del varco per uscire: una volta all’esterno hanno raggiunto l’anziana e l’hanno aggredita, provocando lesioni – anche profonde – sulle braccia e le gambe della malcapitata. A lanciare l’allarme sono stati i padroni dei due animali. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure alla vittima, successivamente trasportata in codice giallo in Poliambulanza. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chiari, con il supporto Polizia Locale del Corpo Intercomunale del Sebino Orientale, per gli accertamenti del caso. I due cani risultano microchippati e vaccinati. Resta da chiarire la dinamica dell’accaduto.