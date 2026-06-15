Provaglio d’Iseo: a fuoco una baracca.

Incendio a Provaglio d’Iseo

L’intervento nella giornata di ieri (domenica 14 giugno 2026): la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia è intervenuta per un incendio che ha interessato una legnaia adibita a deposito attrezzi. Ad intervenire sul posto una squadra con Abp e modulo dal Distaccamento di Palazzolo sull’Oglio e una Squadra con APS e modulo dalla sede Centrale. Presente anche personale sanitario del 118 e i Carabinieri.

Una volta giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato una struttura con all’interno diverse bombole di Gpl: le operazioni si sono concentrate sul contenimento del fronte fiamme, sull’estinzione dell’incendio e sulla protezione delle aree limitrofe, al fine di impedirne la propagazione.

Non si registrano feriti

Le bombole Gpl trovate all’interno dell’area coinvolta sono state poi raffreddate e messe in sicurezza. Le operazioni non sono risultate così facili: non è stato infatti consentito l’accesso diretto dei mezzi pesanti, sono stati usati dei mezzi leggeri e l’estensione delle linee idriche di attacco. Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle ore 20. Non si registrano persone coinvolte.