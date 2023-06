Protezione Civile, esercitazione intercomunale al via

Ha preso il via questa mattina (sabato 10 giugno 2023) la tre giorni di esercitazione di Protezione Civile.

Ingente dispiegamento di forze

Presenti i volontari di Protezione Civile delle zone circostanti, la Croce Bianca di Chiari, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Chiari. Ingente il dispiegamento di mezzi e forze, dinnanzi al quale numerosi curiosi si sono chiesti cosa stesse succedendo. Presente anche il vice sindaco reggente di Chiari Maurizio Libretti e il consigliere comunale Ermanno Pedersoli. Tra gli scenari l'evacuazione di un condominio: i vigili del fuoco hanno fatto ingresso nell'immobile dal balcone.

Dopo il ritrovo nel campo base anche nelle diverse aree stanno allestendo i punti di appoggio. Presenti anche la squadra cinofili di Ospitaletto e altri gruppi della zona.

Tutto come nella realtà, tutto come se davvero stessero affrontando una reale emergenza. Non solo nelle operazioni di soccorso, i volontari di Protezione Civile hanno anche rivolto al vice sindaco domande su dove gli sfollati dall'appartamento potranno trovare alloggio nel caso in cui non ci sia nessun familiare in grado di ospitarli.

Il programma completo

Campo base e rischio idrogeologico a Urago d'Oglio

Al campo sportivo di Urago d'Oglio è stato allestito il campo base: vero e proprio fulcro e centro operativo dell'emergenza. Invece, nella zona "Paladù" è stato realizzato lo scenario idrogeologico. Questa sera, alle 18, ci sarà il momento con i sindaci e la consegna degli attestati con la cena.

Le immagini