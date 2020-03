Protezione Civile e Croce Verde Ospitaletto: donate 500 mascherine. Il gesto dell’Asd Veterinari Lombardia.

Protezione Civile e Croce Verde Ospitaletto: donate 500 mascherine

Bel gesto da parte dell’ASD Veterinari Lombardia, che ha donato 500 mascherine chirurgiche con protezione speciale a favore della Protezione Civile e della Croce Verde di Ospitaletto.

Nel pieno di quella che è considerata l’emergenza da coronavirus, nelle scorse ore l’associazione ha messo a disposizione dei volontari un importante numero di presidi indispensabili per i servizi quotidiani.

Appello

“Le realtà locali, di paese, hanno bisogno del sostegno di chi gli è più vicino, quindi cittadini e imprese della zona – ha spiegato il dr Ezio Abrami, veterinario dell’omonima clinica a Ospitaletto – Ho pensato di coinvolgere i colleghi che fanno parte dell’Asd, di cui sono presidente, perché ho riconosciuto lo stato di necessità dei militi. In questi giorni ho visto innumerevoli ambulanze movimentarsi per le missioni: la stanchezza dei volontari di Protezione Civile e Croce Verde si accompagna a una carenza di dispositivi sanitari, proprio per il numero di uscite. Abbiamo agito di conseguenza”.

L’Asd Veterinari è una squadra di calcio che riunisce in tutte le regioni professionisti del settore, appassionati di sport, che giocano in nome della solidarietà. Ogni anno vengono infatti raccolti proventi per diverse cause: in passato sono stati raccolti fondi per il terremoto di Norcia, ma anche per la ricerca sulla sclerosi multipla.

“Il mio invito è rivolto a tutti gli ospitalettesi e alle realtà limitrofe – ha proseguito Abrami – Solo con il nostro aiuto le associazioni dei nostri paesi possono farcela: doniamo!”.

Il presidente

Maurizio Falappi, presidente della Croce Verde di Ospitaletto, ha ringraziato, spiegando la situazione.

“Ogni volontario cambia la mascherina dopo il turno – ha evidenziato Falappi – E questa precauzione è indispensabile non solo per i volontari, ma anche per i pazienti, che ne vengono dotati per evitare il contagio”.

Fare i conti è semplice: si stimano ogni giorno 70 interventi da parte del gruppo e anche all’interno della sede è obbligatorio indossare le mascherine. È quindi necessario un numero cospicuo per garantire un servizio ottimale.

“Abbiamo già ricevuto molte donazioni – ha sottolineato il presidente dell’associazione – Ma gli aiuti sono sempre ben accetti, dato che anche il consumo di gasolio è altissimo, di gran lunga superiore rispetto ai soliti ritmi”.

Ulteriori donazioni

La Protezione Civile e la Croce Verde di Ospitaletto hanno ancora bisogno di:

guanti monouso

gel igienizzanti

Chiunque desiderasse dare il proprio contributo può contattare direttamente Maurizio Falappi, così da coordinare le attività: 030 641796.

