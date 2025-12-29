Prostituzione su strada a Rezzato: la Locale pone fine al problema.

A Rezzato la Locale pone fine al problema della prostituzione

Un fenomeno non nuovo: da oltre trent’anni, infatti, nelle vie centrali della città di Rezzato che la collegano a Brescia, si concentra la maggior parte della prostituzione su strada. Un problema non da poco per coloro che si trovavano a compiere anche una semplice passeggiata serale. A ciò si aggiungevano, inoltre, schiamazzi notturni e abbandono rifiuti nei parchi e nei parcheggi dove venivano lasciate tracce dell’attività sessuale.

Inoltre, nel corso del tempo, è aumentata sempre più, la microcriminalità soprattutto nelle zone periferiche o poco illuminate rendendo i quartieri meno sicuri per i residenti e per le persone che li attraversano. Tale fenomeno ha inoltre causato non poco disagio nelle famiglie, nei bambini e nei residenti, alterando il tessuto sociale e la qualità della vita nei quartieri interessati.

“La prostituzione su strada ha impattato negativamente sulla percezione di sicurezza, ordine e qualità della vita tanto che negli ultimi mesi piu cittadini hanno avanzato il proprio malcontento coinvolgendo l’amministrazione Comunale, da qui la richiesta al Comando Polizia Locale – Rezzato di trovare una soluzione al fine di risolvere la problematica – hanno fatto sapere dalla Locale -. Assidui, incessanti e profondi controlli degli Agenti di Polizia Locale hanno permesso di applicare il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, il quale prevede la contestazione del Dacur (conosciuto anche come Daspo Urbano) con ordine immediata di abbandonare le aree di particolare pregio e decoro individuate dal Sindaco della Città di Rezzato”.

Fenomeno debellato

Il Comando della Polizia Locale di Rezzato, con la sua attività coordinata, è riuscito a debellare il fenomeno della prostituzione, nelle ultime tre settimane è infatti completamente sparito.