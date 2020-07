Prostituzione e spaccio: il pm chiede 9 anni.

Rovato

La vicenda risale al 2016 quando scattò il blitz all’affittacamere Miramonte di Rovato (che non ha nulla a che vedere con l’omonima pizzeria) dei carabinieri coordinati dal pm Ambrogio Cassiani per cercare riscontri a indagini che si stavano protraendo da due anni su prostituzione e spaccio. Durante l’udienza di ieri per il rovatese D.G., accusato di sfruttamento della prostituzione e spaccio di droga, sono stati chiesti dal pm Benedetta Callea 9 anni. Oltre alla deposizione di D.G. sono stati sentiti anche altri testimoni portati dalla difesa: una donna delle pulizie e il giardiniere. Entrambi hanno dichiarato di non aver mai visto prostitute nelle camere. D.G., difeso dall’avvocato Patrizia Scalvi, si è dichiarato innocente e la difesa chiese la sua assoluzione. L’affittacamere Miramonte è tutt’ora sotto sequestro.