Progetto smart 2025: così il paese è più sicuro

Un paese più sicuro è il sogno di ogni cittadino. Una buona notizia quindi l’adesione da parte del Comune di Quinzano d’Oglio al progetto “Progetto Smart 2025 servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio” di Regione Lombardia.

Progetto smart 2025

E’ una iniziativa volta al potenziamento dei servizi serali e notturni della Polizia Locale nei weekend. Scendendo nel dettaglio le sere del 21, 22, 28 e 29 novembre𝐛𝐫𝐞, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere con l’attivazione di servizi straordinari, prevedenti pattuglie operative fino alle 3 di notte, grazie anche alla disponibilità degli agenti a coprire turni particolarmente impegnativi in collaborazione con i Comuni di Pontevico, Robecco d’Oglio, Verolanuova, Alfianello e Bordolano. Normalmente non è possibile garantire un servizio ordinario di Polizia Locale a quell’ora, ma l’Amministrazione Comunale guidata da Lorenzo Olivari ha da tempo attuato un impegno concreto per garantire la sicurezza dei cittadini.

Comuni in rete per un territorio più sicuro

Infatti, prima dell’adesione al progetto Smart, erano stati stanziati 5mila euro di fondi comunali proprio per attivare pattugliamenti coordinati con i Comuni di Bordolano, Cigole, Verolanuova e Roccafranca, perché una presenza più diffusa sul territorio si traduce in un a maggior prevenzione, più controlli e sicuramente un intervento più rapido in casi di microcriminalità. Il Progetto Smart è ancora uno strumento in più in materia di sicurezza stradale e contrasto alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti; vigilanza dei parchi pubblici per prevenire episodi di spaccio e consumo di droga; monitoraggio delle zone residenziali per scoraggiare furti in abitazioni. Basti pensare nelle suddette serate il “bottino” è stato di 176 veicoli e 203 persone controllati; 176 test con etilometro con 5 positività accertate; 57 verbali elevati per violazioni al Codice della Strada; 7 patenti ritirate; 2 guide senza patente (documento di guida risultato falso).