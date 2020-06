Processione laica tra Paratico e Sarnico per ricordare le vittime della pandemia

Una camminata insieme per ricordare le tristi vicende dell’emergenza sanitaria e sociale vissuta negli ultimi mesi.

È quanto si propone di fare Progetto Ecosebino, sodalizio solitamente impegnato nella raccolta dei rifiuti lungo le rive del lago e nel racconto delle bellezze del territorio.

Processione laica per ricordare le vittime della pandemia

In questo caso, l’associazione ha organizzato venerdì 26 giugno una camminata, una sorta di processione laica tra le vie di Paratico e Sarnico. Nel corso dell’evento chiunque sia stato pesantemente toccato dalla pandemia potrà raccontare quanto successo in questo periodo tragico, in modo tale da ricordare chi ha perso la vita e da evitare di ripetere in futuro gli stessi errori.

“Stavolta la camminata racconterà delle storie che conosciamo fin troppo bene, storie vissute nell’isolamento delle nostre case, senza poterle condividere, senza strette di mano, senza sguardi ne abbracci – ha infatti sottolineato l’associazione – Abbiamo deciso di raccontarle perché come Progetto Ecosebino abbiamo a cuore la nostra terra e la sua gente, sempre più spesso calpestati dal profitto e dagli interessi di pochi”.

“Le rogazioni”, come è stato intitolato l’evento in ricordo dell’omonimo rito antico che serviva per allontanare il maligno, avranno inizio dal parco comunale di Paratico alle 20.30 e avranno una durata di circa due ore. La camminata si svolgerà in sicurezza con la distribuzione gratuita di mascherine e igienizzante e nel rispetto delle regole di distanziamento fisico. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato.

La partecipazione è limitata. Per info e prenotazione scrivere alla pagina Facebook Progetto EcoSebino o inviare un messaggio tramite WhatsApp al 329.8862327.