Processione di Sant'Anna, preparativi in corso a Rezzato.

Processione di Sant'Anna, in corso i preparativi

Sono una decina i volontari che si stanno dando da fare per organizzare la processione storica dei santi dedicata all'apparizione della beata Vergine di Valverde in occasione della Festa patronale di Sant'Anna a Rezzato. L'appuntamento è per domenica 23 luglio con partenza alle 10 dal sagrato della chiesa di San Giovanni Battista, in piazza Venturini.

Il lavoro dei volontari non è certo da poco: da settimane stanno infatti ricercando i costumi storici che serviranno per vestire una cinquantina di figuranti che rappresenteranno i santi. Indumenti che, oltre a dover essere lavati e stirati dovranno poi, in taluni casi, essere adattati a chi li indosserà.

Il lunedì prima della processione

Come ogni anno, il lunedì precedente la domenica della processione di Sant’Anna, che termina con la rappresentazione del bifolco che si lancia nel laghetto, si è tenuta la pulizia del fondo e dei muri laterali della vasca che ospita la Cappella sormontata dalla Madonna dorata. Un gruppo di volontari capitanati dalla Famiglia Rumi Bertocchi che si prende amorevolmente cura del sito tutto l’anno, ha diligentemente pulito fondale e pareti. I cittadini, sono stati poi raggiunti dal Parroco Don Bertoni, dal Sindaco Ventura e dagli Assessori Bonometti e Voglini,