Probabile malore a Pavone del Mella: anziano spira in centro al paese

È accaduto tutto nelle prime ore di questa mattina. Il sole era già sorto e a Pavone del Mella sembrava essere una giornata come un’altra. Così non è stato, purtroppo. Un uomo di 78 anni si trovava lungo via Papa Giovanni XXIII quando, all’altezza della Forneria Ferrarini si è accasciato al suolo senza più riprendere vita.

Subito chiamati i soccorsi

Non si sa ancora molto sulle generalità dell’uomo, ne sulle cause del decesso anche se si parla di probabile malore. Subito allertati i soccorsi arrivati con ambulanza da Verolanuova. Gli operatori sanitari non hanno però potuto far altro che constatarne il decesso.

+++ AGGIORNAMENTO DELLE 11.20 +++

“Preghiamo per il nostro fratello che questa mattina si è sentito male mentre andava a prendere il pane”. Durante la Santa Messa domenicale il parroco di Pavone, don Lorenzo Boldrini, ha espresso condoglianze e vicinanza all’anziano venuto a mancare questa mattina in paese. L’uomo si chiama Sergio Valcarenghi.