Principio di incendio in una abitazione a Villachiara

Un risveglio turbolento per la cittadina nella Bassa: un principio d’incendio in una casa privata ha tenuto tutti col fiato sospeso.

Principio d’incendio

Quando il paese ancora dormiva è scattato l’allarme alle 6,15 per tre squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia e il supporto con l’autoscala per intervenire in un principio di incendio che ha interessato una abitazione privata. La canna fumaria di una casa ha preso fuoco, fortunatamente l’incendio è stato circoscritto ad una ristretta porzione del tetto grazie alla tempestività delle squadre intervenute. Il lavoro dei Vigili del Fuoco ha permesso che la situazione si normalizzasse in breve tempo evitando non solo ulteriori danni alla proprietà, ma soprattutto, cosa più importante, che nessuno si sia ferito.