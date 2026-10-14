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Una colonna di fumo visibile anche dall’autostrada ha innescato la chiamata al 112 e il pronto intervento dei Vigili del fuoco. Ma l’incendio divampato in una cascina in zona Eurospin a Rovato è stato rapidamente domato e l’emergenza sostanzialmente rientrata.

Principio di incendio in cascina: Vigili del fuoco sul posto con 5 mezzi

L’allerta è scattata intorno alle 21.30 di mercoledì 14 ottobre. Massiccia la mobilitazione dei pompieri, che si sono precipitati sul posto (nei pressi della rotonda in zona Eurospin, tra via Pasubio e via Primo Maggio) con tre autobotti, l’autoscala e un altro mezzo. L’incendio, per cause ancora da accertare, è divampato all’interno di una cascina sulla carta disabitata, ma di fatto piuttosto “frequentata”. Intervenuta anche la Polizia locale di Rovato.

Emergenza rientrata

L’incendio è stato rapidamente domato, ma proseguono le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti sull’accaduto. Sul luogo si è recato anche il consigliere comunale con delega alla Sicurezza Pieritalo Bosio, per accertarsi della situazione.