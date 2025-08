Principio di incendio al kebab-pizzeria: allarme rientrato a Rovato

Rogo

Massiccia la mobilitazione di mezzi di soccorso ma nessuno è rimasto ferito o intossicato

Un principio di incendio, legato al surriscaldamento di alcuni tubi in un noto kebab-pizzeria di Rovato. Un allarme che è scattato intorno alle 21.15 di giovedì 31 luglio 2025 e che ha portato ad una massiccia mobilitazione di mezzi di soccorso. Fortunatamente, però, non era nulla di grave e l'emergenza è rapidamente rientrata.

Principio di incendio al kebab-pizzeria di Rovato

Sul posto, all'intersezione tra via 25 Aprile, via Galdina e via Cesare Battisti, si sono precipitati diversi mezzi. La Polizia Locale di Rovato, i carabinieri di Ospitaletto, un'ambulanza e un'auto medica (allertate per precauzione in codice giallo) oltre a due mezzi dei Vigili del fuoco di Chiari. Il principio di incendio, da una prima ricostruzione, sarebbe scaturito dal surriscaldamento di alcuni tubi. Un rogo che comunque è stato domato sul nascere, senza ripercussioni.

Allarme rientrato

Sul posto si è precipitato anche l'assessore Pieritalo Bosio. A destare preoccupazione il fatto che l'incendio fosse divampato in un locale pubblico, piuttosto affollato, in un edificio in cui peraltro trovano spazio anche alcuni appartamenti. Nessuno, fortunatamente, è rimasto intossicato e l'allarme è ben presto rientrato.