Primo passo verso un sogno da realizzare per Arrigo, il tifoso 92enne

Arrigo e il suo Parma Calcio, un sogno che sta per diventare realtà.

“Buona sera Arrigo, sono Alessandro Lucarelli, abbiamo una maglia originale con il tuo nome”: si è aperta così la telefonata che ha dato inizio al coronamento di un sogno, quello di Arrigo Dall’Asta, 92enne ospite della Rsa di Verolanuova, sopravvissuto al Covid.

Dopo aver vinto la malattia ed essersi rimesso in sesto ha chiesto ai figli, Oliviero e Paola, un regalo per il suo 93esimo compleanno ormai alle porte (il prossimo 11 agosto): “Voglio vedere il Parma calcio dal vivo”. Una richiesta all’apparenza insolita ma più che naturale per un super tifoso come lui che è in adorazione per i “crociati” sin dalla sua nascita. I figli che hanno potuto vivere in famiglia la sua folle passione non potevano lasciar correre un desiderio così grande per il loro babbo e si sono subito attivati per trovare la soluzione.

