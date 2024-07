Europarlamento: primo giorno "di scuola" a Strasburgo per Mariateresa Vivaldini

Mariateresa Vivaladini ha lasciato, temporaneamente, Pavone del Mella per iniziare il suo mandato di europarlamentare a Strasburgo.

Il sindaco di Pavone del Mella ha iniziato questa nuova e importante fase della sua carriera.

Vivaldini ora si dovrà dividere tra l’impegno di primo cittadino di Pavone Mella, nel quale è affiancata da una squadra preparata ed efficiente pronta a supportarla, quello di Consigliere provinciale di Brescia con delega ad Ambiente, Attività estrattive, Energia e Programmazione europea e il suo impegno europeo, ma con se si porta l’importante esperienza politica maturata in Italia, infatti oltre alle cariche già citate Vivaldini ha ricoperto anche i ruoli di Assessore provinciale ai Lavori pubblici e alla Sicurezza stradale e Consigliere provinciale don delega alla Pubblica istruzione, Edilizia scolastica e Sport.

"L’esperienza come sindaco mi ha lasciato la capacità di vedere a 360° i problemi e di essere lungimirante nella loro risoluzione, cioè non portare a casa un risultato adesso che potrebbe essere fine a se stesso , ma vedere dopo cosa si potrebbe portare a casa: qui ogni giorno è una mediazione di voti, di gruppi, di delegazioni che si compongono e scompongono nei vari argomenti perché pur nell’interesse generale dell’unione europea poi ognuno può votare, anche contrario, per difendere il suo territorio, la sua nazione. Giorgia Meloni dice sempre di essere confederali, cioè uniti sui punti più importanti, sugli argomenti che ci accomunano come la difesa, la politica estera, ma poi autonomi nella scelta delle decisioni che possono essere prese e che possano andare a beneficio di ogni stato", ha spiegato Vivaldini già al lavoro nella sede europea.