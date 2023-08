Primaria Aldo Moro: in corso i lavori, termine previsto entro l'autunno.

Primaria Aldo Moro: lavori in corso

Sono attualmente in corso i lavori della primaria "Aldo Moro" nella frazione Casaglio di Gussago. La struttura permetterà, una volta completata, di accogliere al suo interno gli alunni provenienti dalla scuola d'infanzia "Piovanelli". Un unico ambiente, quindi, per ospitare i piccoli della scuola dell'infanzia e i più grandicelli della primaria, un intervento che va nella direzione di supportare al meglio l'attività didattica.

Una soluzione al problema del calo delle nascite

I lavori hanno preso il via lo scorso 12 giugno 2023 e termineranno entro l'autunno, nel mese di novembre 2023. Il trasferimento della scuola dell'infanzia in questa nuova struttura si era reso necessario poiché, a causa del calo delle nascite, la scuola Piovanelli aveva registrato un importante calo di iscritti (conseguente al calo di nascite) tanto da far temere la possibilità di mantenere attivo il plesso. La sinergia tra l'amministrazione comunale e l'ufficio scolastico territoriale ha permesso di accogliere i bambini della Piovanelli.

Un nuovo anno scolastico alle porte, tante novità anche per gli alunni

Quello che attende i bambini sarà quindi un anno scolastico all'insegna della novità, un nuovo ambiente didattico stimolante sarà pronto ad accoglierli.