Prima elementare in quarantena a Pontevico

Il caso è stato registrato ieri, Ats Brescia ha attivato nell’immediato la prassi sanitaria

Pontevico quarantena per una prima elementare

Non ha superato la settimana di presenza in aula una delle classi prime della scuola primaria statale pontevichese che al suo interno ha registrato un caso di positività al Coronavirus che ha fatto scattare la quarantena. Uno degli alunni è infatti risultato positivo al Covid-19. Ats Brescia immediatamente, nel pomeriggio di ieri, ha attivato la prassi necessaria per la quarantena e ha avviato tutti gli accertamenti preventivi a tutte le persone entrare in contatto con il bambino stesso.

Ad essere interessati da questa prassi, per la quale i coinvolti si sono sottoposti a tampone, sono stati i compagni di classe, gli insegnanti, il personale scolastico che con lui ha avuto contatti diretti. Lo stesso è stato messo in atto anche per gli eventuali contatti avuti al di fuori dell’ambiente scolastico, senza escludere la famiglia. La classe è stata immediatamente messa in quarantena per misura cautelare.

Il sindaco Azzini

Il sindaco Alessandra Azzini ha commentato “La situazione è in gestione ad Ats Brescia che ringrazio per la tempestività di intervento rispetto a questo caso e per la costante disponibilità che ci permette di confrontarci quotidianamente per scongiurare il propagarsi del virus – e rivolgendosi ai suoi concittadini – Invito la cittadinanza a proseguire nel rispetto delle regole previste per la prevenzione della pandemia da Covid-19”.

Un altro caso alla secondaria di Orzinuovi.