Malore al volante per una donna: carambola sulla Provinciale

Sinistro

L'allarme è scattato poco prima delle 15.40

Un malore al volante a carico di un'automobilista ha causato un grosso incidente sulla provinciale a Erbusco. Sei le automobili coinvolte.

Carambola sulla provinciale per presunto malore al volante

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 15.40 in codice rosso in via Rovato a Erbusco. La dinamica resta ancora da ricostruire nel dettaglio. Tuttavia, dalle prime ricostruzioni, pare che una donna alla guida della sua auto sia stata improvvisamente colta da un malore finendo per sbandare lungo tutto il tratto che corre tra la rotonda del supermercato Aldi e il ristorante di sushi lungo via Rovato. Proprio in prossimità del ristorante la donna sarebbe riuscita a fermarsi dopo aver urtato diverse auto. Una di queste, per tentare di evitare l'automobile, è finita in mezzo all'aiuola spartitraffico.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire sul posto ambulanze da Bornato e dalla croce verde di Ospitaletto oltre a mezzi avanzati con personale medico e infermieristico. Ad alzarsi in volo da Bergamo anche l'elisoccorso che ha trasportato la donna in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia. Sul posto per gli opportuni rilievi del caso la polizia Locale intercomunale di Palazzolo ed Erbusco, sul posto anche i carabinieri.