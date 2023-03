Un 40enne residente a Cazzago San Martino è stato arrestato sabato 4 marzo dagli agenti della Polizia locale di Rovato. L'uomo, di origini tunisine, è stato trovato in possesso di 25 dosi di cocaina. Circostanze che hanno fatto scattare le manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Preso con 25 dosi di cocaina: arrestato un 40enne

Tutto è partito, come spesso accade, da un controllo stradale. In particolare il veicolo sul quale viaggiava il 40enne era già attenzionato perché in qualche modo connesso all'attività di spaccio di stupefacenti. L'auto è stata intercettata e fermata dagli agenti della Polizia locale di Rovato mentre transitava nella cittadina. Nello sportello per la benzina sono state rinvenute cinque dosi di cocaina. Nella successiva perquisizione domiciliare, a Cazzago San Martino, sono state trovate altre 20 dosi della stessa sostanza, oltre a materiale per il confezionamento e a un bilancino di precisione.

Arresto convalidato

Il 40enne, con precedenti legati allo spaccio, è stato processato per direttissima lunedì 6 marzo. L'arresto è stato convalidato e per lui è scattato l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. La droga rinvenuta nell'auto e a casa è stata sequestrata.