Presidio Ospedaliero di Chiari: al via una nuova fase di lavori, cambiano gli accessi

Presidio Ospedaliero di Chiari: al via dal 4 dicembre una nuova fase di lavori, cambiano gli accessi.

Una nuova fase di lavori

Prenderà il via a partire da giovedì 4 dicembre 2025 una nuova fase di lavori al presidio ospedaliero di Chiari con conseguente cambiamento ai percorsi di accesso a reparti e servizi. A renderlo noto è l’Asst Franciacorta: gli interventi in programma hanno come obiettivo quello di migliorare la struttura dal punto di vista sismico andando a potenziare inoltre la rete antincendio del Presidio Ospedaliero di Chiari.

Tempistiche

A livello di tempistiche gli interventi avranno una durata prevista di circa venti giorni. Tali lavori rientrano nel più ampio programma di incremento dei livelli di sicurezza strutturale e impiantistica dell’edificio. L’obiettivo è garantire standard ancira più elevati di tutela per pazienti, visitatori e personale.