Questa mattina un presidio di circa 30 persone è stato promosso anche a Palazzolo.

Presidio al mercato dei commercianti ambulanti: “Fateci lavorare”

“Vogliamo tornare a lavorare, siamo stanchi. Non ce la facciamo più”. Questo il grido lanciato da alcuni commercianti ambulanti che questa mattina si sono trovati a Palazzolo per manifestare, per far sentire la propria voce alle istituzioni. Il presidio, che si è svolto anche in altri comuni bresciani, è stato promosso dall’associazione Dea Leonina, guidata da Andrea Coccoli. “Vogliamo tornare a lavorare, perché non è giusto che a rimetterci è soltanto la nostra categoria – hanno aggiunto – Lavoriamo all’aperto e non al chiuso: ma certe strutture sono aperte, mentre noi siamo chiusi. Non è giusto. Basta a questa discriminazione. Inoltre, non vogliamo solo i ristori, ma pretendiamo che ci paghino i danni che ci hanno causato”.