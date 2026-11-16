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Ha lottato con dignità, tenacia e grande coraggio contro il tumore, senza mai far venire meno il suo impegno per la banda Giacomo Puccini, di cui era appassionato e illuminato presidente. La prematura scomparsa a soli 55 anni di Marco Lancini lascia una voragine nella comunità di Adro.

Presidente e anima della banda, Marco Lancini si è spento a 55 anni

Ci sono notizie che non si vorrebbero mai scrivere e la morte di Marco Lancini è indubbiamente una di queste. Un uomo che aveva scelto di mettersi al servizio della sua comunità seguendo la sua grande passione per la musica: prima di tutto strumentista, e poi nell’ordine vicepresidente e successivamente presidente della banda Giacomo Puccini di Adro, ha cercato di avvicinare le nuove generazioni al corpo musicale, sperimentando linguaggi espressivi diversi e dando vita a concerti-spettacolo molto apprezzati dai concittadini. Tra i tanti traguardi conseguiti sotto la sua guida spicca la Puccini Accademy, con cui ha realizzato il sogno di istituire ad Adro un’accademia musicale che potesse formare giovani musicisti e musiciste. All’entusiasmo e voglia di fare affiancava una sensibilità al sociale che ha portato più di una volta la banda a suonare per sostenere progetti benefici e associazioni di volontariato.

Mercoledì i funerali nella chiesa parrocchiale di Adro

La prematura scomparsa di Marco lascia nel dolore i figli Luca e Stefano, la compagnia Veronica, la sorella Maria Luisa, il fratello Giorgio e tutti i suoi cari. I funerali saranno celebrati mercoledì 18 novembre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. La veglia si terrà martedì alle 19 nella casa del commiato Pezzotti.

Era titolare dell’Elettrotecnica Lancini

Un altro pilastro della sua esistenza era il lavoro: Marco Lancini era infatti titolare di Elettrotecnica Lancini di Adro, un’attività che opera da oltre vent’anni in Franciacorta, impegnata nella realizzazione di impianti elettrici industriali e civili, antenne tv terrestri e satellitari, antifurto e videosorveglianza, impianti domotici e smart, riparazione e manutenzione di macchinari oltre che nell’automazione di cancelli e affini, sia per privati che per aziende.

Il ricordo dell’Amministrazione comunale di Adro