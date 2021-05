A scuola questa mattina per un confronto coi dirigenti scolastici

Presidente della Provincia in visita al Pascal Mazzolari

Il Presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, e il consigliere con delega all’edilizia scolastica, Filippo Ferrari, hanno fatto visita questa mattina l’Istituto Pascal-Mazzolari di Manerbio.

Sono partiti dall’istituto superiore manerbiese e proseguiranno nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale. “Questa è la prima delle visite che effettueremo nei prossimi mesi per confrontarci con le direzioni didattiche in merito agli investimenti della Provincia nell’edilizia scolastica – ha spiegato il presidente della Provincia di Brescia – Per il Pascal-Mazzolari sono stati destinati 3,8 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di entrambe le sedi e per aumentare il numero delle aule della sede di Manerbio”.