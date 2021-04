Lutto a Palazzolo per Arturo Pozzali.

Presidente dei pescatori e promotore della festa dello Sport: addio a Pozzali

Si terrà oggi pomeriggio, alle 16, nella chiesa parrocchiale di San Paolo a San Rocco, il funerale di Pozzali, palazzolese molto conosciuto che si è spento a 84 anni. L’uomo, oltre a essere stato un imprenditore attivo sul territorio, è stato per decenni presidente dei pescatori e promotore indiscusso della festa dello Sport che ogni estate andava in scena al campo sportivo di Palazzolo: un’occasione per mangiare e bere in compagni di tutte le realtà sportive della città. Un cittadino che si è speso molto per la propria comunità. La sua morte è stata un duro colpo per molti palazzolesi, ma soprattutto per la sua famiglia.