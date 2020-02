Presentata la ventesima edizione del Festival Nazionale della Commedia dialettale “Leonessa d’Oro”. La conferenza ufficiale ieri a Palazzo Pirelli, a Milano.

“Portare le tradizioni del mio paese, e più in generale dei bresciani, fino a Palazzo Pirelli mi riempie di orgoglio” a parlare Simona Tironi, che ha presentato ieri la ventesima edizione della “Leonessa d’oro” in Regione Lombardia.

Presente anche il presidente Attilio Fontana, che ha manifestato interesse per una delle iniziative più importanti del nostro territorio. Il festival nasce dalla passione per il teatro dialettale della travagliatese Maria Teresa Scalvini e oltre ad avere una connotazione trionfale e spettacolare, è legata a un importante ricordo storico che affonda le radici nelle X giornate di Brescia.

Ecco perché tradizionalmente le serate in cui le compagnie teatrali si sfidano sono proprio dieci: quest’anno saranno eccezionalmente undici, provenienti da tutta Italia.

