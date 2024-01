di Federica Gisonna

Una squadra "cinquanta e cinquanta" dove competenze e esperienza si mescolano alla perfezione.

Presentata la direzione strategica dell’Asst Franciacorta

E’ stata presentata mercoledì pomeriggio la nuova direzione strategica dell’Asst Franciacorta che a fianco del direttore generale Alessandra Bruschi vede Oliviero Rinaldi in qualità di direttore sanitario, Andrea Ghedi in veste di direttore sociosanitario e Susanna Aschedamini, quale direttore amministrativo.

Con grande piacere introduco la direzione strategica dell’Asst che è stata completamente rinnovata e presenta una composizione al 50% tra donne e uomini con profili tra loro complementari e multidisciplinari. Questo è per me molto rilevante perché le sfide che ci aspettano nel prossimo triennio riguardano diversi aspetti, dallo sviluppo del territorio, al governo del mondo ospedaliero e attraverso la grande sfida del Pnrr con tutto il mondo legato ai cantieri. Saranno anni del fare, di grande dialogo con la comunità e con tutto il territorio. Credo che la sfida che viene affidata a questa azienda sia quella dell’integrazione sociosanitaria: la capacità di mettere insieme una serie di servizi, spesso finanziati da fondi diversi, in un unicum che è pro paziente.

Dopo l'introduzione di Bruschi, il primo a prendere la parola è stato Ghedi, ingegnere bresciano, da 20 anni attivo nell’ambito della Sanità e che ha affrontato l’emergenza Covid (che lo ha portato a conoscere maggiormente bisogni e criticità del territorio) proprio a Bergamo, tra i luoghi, insieme alla provincia di Brescia, più colpiti di tutta Italia.

L’esperienza che porto in questa azienda ricca dal punto di vista territoriale, di sensibilità e di offerta è quella che vorrà volgere, insieme a tutta la squadra di direzione, verso la creazione di un polo territoriale integrato al suo interno, ma soprattutto con tutte le realtà della rete e dell’offerta sociosanitaria.

Di seguito è intervenuto Rinaldi, direttore sanitario:

Sono onorato di essere stato nominato dalla dottoressa Bruschi e di dirigere la componente sanitaria ospedaliera. Opereremo in maniera fortemente integrata con il territorio in quanto non possiamo nemmeno immaginare che un’azienda socio sanitaria territoriale parli lingue diverse. Lavoreremo in squadra, condividendo le problematiche, per dare una soluzione unitaria.

Il testimone è poi passato ad Aschedamini, che curerà tutto il comparto amministrativo.

La mia specializzazione è su appalti, contabilità, ragioneria e acquisti. Vengo con grande contentezza a Chiari e ho risposto alla chiamata della dottoressa Bruschi con la quale ho già avuto modo di lavorare a Cremona. Concepisco la direzione amministrativa a servizio dei colleghi della direzione sanitaria e sociosanitaria. Il mio obiettivo sarà rendere più facile possibile la loro azione, nei limiti della legittimità sia dal punto di vista legale che economico. Mi aspettano delle sfide importanti: anche Asst Franciacorta ha un consistente finanziamento Pnrr, e non solo, quindi saranno anni di cantieri. Di grande innovazione e sviluppo tecnologico e digitale. I finanziamenti ce li abbiamo, dobbiamo solo mettere a terra tutti i nostri progetti. Saremo concentrati, io per prima, per mantenere i tempi e portare avanti i servizi.

Bruschi ha, inoltre, rimarcato la grandezza del territorio, "su cui l’obiettivo ambizioso è quello della costruzione di 6 Case della Comunità", che va da Marone a Dello con un bacino di utenza di circa 282mila abitanti residenti (ai quali si aggiungono quelli dei Comuni limitrofi) e anche il fatto che tutti i direttori collaboreranno costantemente, operando dal medesimo quartier generale. Per il futuro, si auspicano, infine, sinergie con le Asst circostanti, in primis della Valcamonica, del Garda e della Bergamasca, in modo da poter creare una grande rete per mettere sempre al centro i bisogni dei pazienti.

Credo che la sfida sia quella di lavorare insieme e valorizzare i nostri professionisti a tutti i livelli. Bisogna sostenere il sistema sanitario pubblico. Si parla di territorialità, ma molto spesso il territorio è stato affidato ad altri enti. L’obiettivo è di creare percorsi che ruotino intorno al paziente. Unire gli aspetti sociali con il sociosanitario e la parte ospedaliera. Dobbiamo guardare fuori da noi, fare, realizzare e lavorare insieme, in squadra.

Il curriculum

Dall’1 gennaio 2024, Alessandra Bruschi è il direttore generale dell’Asst Franciacorta. Classe 1977, ha già avuto importanti ruoli dirigenziali. E’ stata direttore generale dell’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino (durante il Covid), ha guidato l’Asst di Cremona ed è anche stata dirigente della struttura complessa «Controllo di gestione e flussi informativi» dell’Azienda ospedaliera Poma di Mantova. In passato, invece, si è occupata della «Gestione operativa Inpatient» all’Istituto Clinico Humanitas di Milano. Bruschi, clarense di nascita, è laureata in Economia e ha un master in Logistica e trasporti (ha esordito, infatti, in Tnt). Già impegnata nella direzione generale del Welfare e della Salute di Regione, vanta numerosi titoli formativi e di perfezionamento oltre che docenze, corsi, convegni e congressi.

Oliviero Rinaldi, classe 1968, è il nuovo direttore sanitario: ha ricoperto l’incarico di direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria in Ats Bergamo dal 2022 fino alla nuova «chiamata». Sempre in Ats Bergamo, è stato direttore della struttura complessa di Medicina preventiva nelle Comunità dal 2021 al 2024. Nei suoi incarichi precedenti, ha ricoperto i ruoli di direttore di struttura complessa «Controlli della Specialistica Ambulatoriale» in Ats Milano Città Metropolitana; direttore sanitario presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano; direttore socio sanitario di Ats della Brianza e direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari e dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano.

Il direttore sociosanitario è, invece, Andrea Ghedi. Classe 1978, è stato direttore della struttura complessa Risorse Umane e direttore socio sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest – Treviglio dal 2020 a prima di arrivare all’Asst Franciacorta. Nella stessa Azienda ha ricoperto i ruoli di direttore dell’Unità operativa complessa «Gestione Operativa», direttore di Dipartimento dei Percorsi oncologici e direttore dell’Unità operativa complessa «Servizio Qualità accreditamento, gestione del rischio clinico». Nell’Azienda ospedaliera di Treviglio è stato anche responsabile dell’Unità operativa semplice di «Ingegneria Clinica».

Infine, per chiudere il cerchio, Susanna Maria Aschedamini è il nuovo direttore amministrativo: ha lavorato in Asst Cremona come direttore di dipartimento gestionale tecnico e amministrativo e direttore struttura complessa «Gestione Acquisti» dal 2022 fino ad oggi; sempre in Asst Cremona ha ricoperto i ruoli di direttore del Dipartimento gestionale tecnico patrimoniale e direttore dell’Unità operativa complessa «Approvvigionamenti e Logistica». Prima ancora, dal 2008 al 2017 è stata direttore dell’Unità operativa complessa «Acquisti e Servizi» e «Provveditorato Economato».