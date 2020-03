Prende il via lo sportello che fa incontrare famiglie e badanti. Il servizio sarà attivo da domani, martedì 3 marzo, alla Rsa Serlini di Ospitaletto.

Prende il via lo sportello che fa incontrare famiglie e badanti

La figura di caregiver o assistente domiciliare, più nota come badante, è molto diffusa anche nel nostro territorio. Una figura ricercata vista la crescente percentuale di persone anziane nella nostra comunità, ma soprattutto una figura che deve esser affidabile e sempre più professionalizzante. Per orientare le famiglie in cerca di informazioni e di una assistenza di questo tipo nasce a Ospitaletto, presso la Fondazione Serlini, lo “Sportello di Assistenti Familiari” del centro diurno integrato Don Mario Pasini.

Le attività

Il servizio al via ufficialmente da domani, 3 marzo. Lo sportello sarà aperto al pubblico da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 12.15 e dalle 16 alle 18: per informazioni è attivo il numero 030 643366.

Tra le attività del nuovo servizio oltre a fornire orientamento e informazioni che mettano in rete le famiglie con i servizi sociali e sociosanitari territoriali verso l’assistenza a domicilio, c’è il supporto alle persone disponibili a svolgere l’attività di assistenti familiari mediante le informazioni per l’iscrizione al registro territoriale degli assistenti familiari e per ultimo, ma molto importante, la possibilità di consultare proprio il registro delle assistenti familiari di Ambito.

Il presidente

Per il presidente della Fondazione Serlini Gian Battista Garza: “Il servizio è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la Fondazione Serlini Rsa Onlus di Ospitaletto e la Fondazione Residenza Berardi Manzoni Onlus di Roncadelle, presso l’unità d’offerta sociosanitaria centro diurno integrato Don Mario Pasini. Lo “Sportello Assistenti Familiari” sarà gestito per gli aspetti tecnico-operativi e servizi accessori dalla Fondazione. Tra tra le sue finalità quella di offrire alle persone in condizione di fragilità e non autosufficienza ed alle loro famiglie servizi qualificati di assistenza, informazione e consulenza, favorendo l’incontro tra domanda, cioè il bisogno di sostegno al domicilio, e l’offerta di lavoro per le assistenti familiari, garantendo un supporto nell’attivazione, il cosiddetto ‘matching’, oltre al monitoraggio post inserimento con attività di case management e favorire lo sviluppo di forme contrattuali e condizioni lavorative a tutela sia delle famiglie che delle lavoratrici/lavoratori interessati, la promozione della crescita professionale attraverso l’ acquisizione di nuove competenze e conoscenze”.

Il vicesindaco

Per l’assessore ai Servizi Sociali Giorgia Boragini: “Come amministrazion e siamo orgogliosi del servizio posto in essere per i nostri cittadini. La dimostrazione della bontà delle nostre scelte sta nell’apprezzamento quotidiano delle famiglie che già si affidano alla struttura e che in maniera crescente riesce ad integrare preziose iniziative per la popolazione anziana nell’ottica di valorizzare il radicamento nel territorio e implementare i servizi per le famiglie”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE