Prende fuoco un capannone, l'intervento dei Vigili del Fuoco

Grande paura nel primo pomeriggio di ieri (martedì 17 gennaio 2023) a Manerbio, a prendere fuoco un capannone.

Prende fuoco un capannone, l'arrivo dei Vigili del Fuoco

Le fiamme sono divampate in via Cavour nel comune di Manerbio intorno alle 14:30. Ad intervenire sul posto tre squadre di Vigili del Fuoco con il supporto di due autobotti e l'autoscala. Si è trattato di un intervento complesso, che si è protratto per quattro ore. La buona notizia è che, a parte la paura iniziale, non si registrano feriti. Sono ancora da accertare le cause del rogo.Una coltre di fumo nero si è sollevato alle porte della città.

L'arrivo dei soccorsi

Nello stabile che ha preso fuoco si trova un'attività che si occupa di riparazione e rivendita biciclette: la Only Bike. Sul posto i vigili del fuoco di Verolanuova e la Polizia locale di Manerbio.

Le immagini dell'incendio al capannone