Prende fuoco l'albero di Natale in casa: lievemente ustionata una rovatese. Attimi di panico mercoledì 7 dicembre in via Abate Angelini a Rovato. Fortunatamente la cittadina sta bene, ma l'appartamento è momentaneamente inagibile per i danni provocati da fumo e calore.

Prende fuoco l'albero di Natale, lievemente ustionata una rovatese

I Vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio sono intervenuti per un incendio in un appartamento di via Abate Angelini, innescato da un corto circuito. A prendere fuoco l'albero di Natale, ma il rogo ha intaccato anche le tende e nel disperato tentativo di spegnere le fiamme è rimasta anche lievemente ustionata la donna che vive nell'abitazione. La rovatese è stata soccorsa e medicata dai sanitari del 118, tempestivamente sopraggiunti sul posto; fortunatamente sta bene.

Appartamento inagibile

L'appartamento è momentaneamente inagibile per danni da fumo e calore e dunque dovrà essere sottoposto a bonifica. Non c'è stato però nessun danno strutturale sull'edificio. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 18.30; l'intervento è durato circa due ore, soprattutto per effettuare tutte le verifiche del caso.