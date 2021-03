Prende fuoco il furgone di un corriere: sul posto i Vigili del fuoco

Il fatto è successo poco fa sul confine tra Palazzolo e Adro.

Prende fuoco il furgone di un corriere: sul posto i pompieri

Il furgone di un corriere ha preso fuoco in via Genova a San Pancrazio, sul confine tra Palazzolo e Adro. Le fiamme e, soprattutto, il fumo sono stati visti a centinaia di metri di distanza. Sul posto sono intervenuti velocemente i Vigili del fuoco di Palazzolo e gli agenti della Polizia Locale. La cosa importante è che né il corriere né altre persone sono rimasti feriti nell’incendio. Ancora non sono chiare le cause che hanno innescato il rogo. Sull’episodio indagano i Vigili del fuoco, guidati dal capo distaccamento Gian Luca Rondi.