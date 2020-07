Prende a pugni una vetrina sotto gli occhi del sindaco

Hanno preso a pugni la vetrina dell’ex farmacia del centro, rompendola, poi si sono dileguati prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine. Un episodio di vandalismo gratuito a cui ha assistito anche il sindaco Samuele Alghisi.

L’episodio

Due settimane fa un 19enne era stato denunciato perché, con la sua mini moto, aveva rotto il legamento del piede a un 40enne che gli aveva intimato di smettere di sfrecciare senza freni in piazza Battisti. La scorsa settimana vittima dei vandali è stata una delle vetrine dell’ex farmacia all’incrocio tra la piazza e via IV Novembre: un giovane, per ignoti motivi e sotto lo sguardo di un amico, ha iniziato a colpirla con dei pugni, danneggiandola. Erano circa le 23 e ad accorgersi del fatto è stato anche il sindaco Alghisi che ha subito allertato i Carabinieri e sottolineato come «non siamo in presenza di episodi di devianza, ma di un disagio giovanile dovuto alla mancanza di luoghi di aggregazione che stiamo cercando di risolvere».

