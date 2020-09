Prende a bastonate i truffatori, 92enne mette in fuga i ladri

Ha preso a bastonate i finti tecnici dell’acqua e li ha messi in fuga… a 92 anni.

Aveva già capito cosa stava succedendo, la 92enne orceana, quando due uomini col volto coperto dalla mascherina hanno bussato alla sua porta mercoledì mattina, attorno alle 10.30, in via Francesca a Orzinuovi. Erano entrati nell’abitazione, una grande villa bifamiliare, riuscendo a ingannare prima la cognata, che ha acconsentito loro l’accesso, dato che si erano finti dei tecnici dell’acqua che dovevano rilevare delle tracce di calcare, e dopo averla distratta e averle sottratto un orologio, 80 euro e un anello si sono diretti all’appartamento dell’anziana che però ha opposto resistenza. Ha cercato di non farli entrare in casa, ma uno di loro l’ha spinta da un lato per dirigersi in camera da letto e metterla a soqquadro, alla ricerca di oro e preziosi. Nel frattempo, l’anziana si era rialzata. Ha preso il bastone che usa per camminare e ha colpito il ladro alla schiena più volte, gridando aiuto e che avrebbe chiamato i carabinieri. Il malintenzionato, non trovando nulla, non ha potuto fare altro se non darsi alla fuga, anche se prima ha tranciato di netto i cavi del telefono e ha spintonato l’anziana un’altra volta. Sul posto sono giunti subito i carabinieri per effettuare i rilevi del caso ed è stata segnalata anche l’auto dei criminali, vista da un residente della via.

