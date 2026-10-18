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Un momento significativo, in cui un’eccellenza del territorio, il Pastificio Valdigrano, si è messa al servizio delle eccellenze scolastiche, conferendo ben 21 borse di studio ad altrettanti brillanti ragazzi e ragazze dell’istituto rovatese “Lorenzo Gigli”.

Premiato il merito all’istituto Gigli con le borse di studio Valdigrano

Si è svolta venerdì 9 ottobre nell’aula Magna la cerimonia di conferimento dei premi generosamente elargiti dall’azienda rovatese.

“In altre occasioni abbiamo premiato gli studenti per la loro sensibilità o per progettualità specifiche, oggi invece valorizziamo il merito – ha precisato il professor Mattia Lancini in apertura della giornata – Il legame tra il Pastificio Valdigrano e il Gigli è scritto nella duplice attitudine della nostra scuola, che affianca alla territorialità la spinta all’internazionalizzazione”.

E’ toccato alla dirigente Anna Di Domenico fare gli onori di casa:

“Do il benvenuto alle famiglie e il saluto all’Amministrazione comunale sempre presente, ci sentiamo coccolati – ha esordito – Ringrazio prioritariamente gli studenti che con il desiderio di conoscenza creano le condizioni per costruire il futuro. Grazie al Pastificio Valdigrano che crede nell’istituzione scolastica: un’azienda che investe nella scuola fa capire ai ragazzi che il merito è premiato, è un segno di speranza”.

L’imprenditore Flavio Pagani ha voluto affidare un pensiero ai premiati:

“Bisogna impegnarsi e sacrificarsi: i risultati prima o poi vengono nel tempo”, ha sottolineato, dando alcuni dati significativi sulla sua azienda (100mila tonnellate di pasta prodotte, di cui il 60% esportata nel mondo, e 130 dipendenti) nata nel 1999. “Siamo partiti da otto dipendenti e siamo cresciuti, ora stiamo cercando di promuovere il marchio Valdigrano. Grazie alla mia famiglia siamo riusciti a superare momenti difficilissimi e ora stiamo raccogliendo i frutti”, ha concluso.

La sindaca Valentina Bergo ha elogiato il Pastificio Valdigrano per la scelta di investire nella scuola ma anche nel sociale.

“Come Amministrazione, l’investimento sulla scuola copre buona parte del nostro bilancio: tante cose sono state fatte, ma tante sono ancora da fare – ha sottolineato – La famiglia Pagani ha esperienza nel settore da mezzo secolo. Vi ringrazio per quanto fate sul territorio, auspichiamo che ci siano degli emulatori”. Anche la vicesindaca Gabriella Pe ha espresso un plauso all’iniziativa: «E’ bellissimo vedere dei bravi studenti e un bravissimo imprenditore in questa sinergia. Ringrazio Flavio Pagani per la sua disponibilità e per ciò che ha detto sulla famiglia: è fondamentale nella scuola ma anche nel mondo del lavoro”.

Gli studenti premiati

Per la miglior media conseguita nello scorso anno scolastico (2025/2026) sono stati premiati (tra una rosa di ben 1.300 studenti) per le classi prime dei percorsi liceali Ilaria Marchi, Federico Carlo Mutti e Giulia Grazioli; per le seconde Marco Lancini, Giorgio Cutrufo e Pietro Montini; per le terze Ludovica Rial Corsini (fresca della medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi internazionali di astronomia e astrofisica), Giorgia Goffi e Giulia Belleri; per le quarte Martina Virginia Porcaro e Beatrice Govi; per le quinte Elena Venni (premio ritirato dalla mamma perché la figlia era impegnata in Università), Emma Ristori, Giorgio Romano (al quale è stato recentemente conferito a Librixia il Grifone d’acciaio) e Niccolò Bosetti; per i migliori risultati nei percorsi di istruzione professionale sono stati premiati Davide Lancini e Mattia Abrati; per i corsi di formazione regionale Mohammed Rayan El Karzaoui, Simone Francesco Buizza, Diego Zuppelli e Alfred Gyateng.