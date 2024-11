Ci sono storie il cui finale sembra già scritto, drammi che non si possono evitare, nonostante gli sforzi. Eppure, non bisogna mai perdere la speranza: perché, talvolta, la vita è davvero appesa a un filo sottilissimo e la capacità di entrare in empatia con l’altro, senza giudicarlo, può rivelarsi determinante. E’ proprio quello che è successo nel maggio 2023 ad Antegnate, in provincia di Bergamo, dove stava per consumarsi una tragedia, non fosse stato per l'intervento Kevin Zullino e Giuseppe Inglese, due agenti della Polstrada di Chiari.

Salvarono un donna che voleva togliersi la vita: premiati gli agenti della Polstrada Kevin Zullino e Giuseppe Inglese

Una giovane donna, dopo avere attraversato a piedi le due corsie dell’autostrada Brebemi, si era avvicinata alla linea dell’alta velocità, dove peraltro era appena transitato un Freccia Rossa. Determinata a farla finita, si era piazzata sul binario, in attesa del treno successivo. Sulla sua strada, però, ha incontrato due «angeli» che in questo caso indossavano la divisa della Polizia stradale di Chiari: il 26enne Kevin Zullino, che vive a Chiari, e il 25enne Giuseppe Inglese, che abita a Corte Franca e da poco si è trasferito nel Distaccamento di Iseo. Nonostante la criticità della situazione, i due agenti hanno avuto sangue freddo e, soprattutto, una straordinaria umanità e sono riusciti a convincere la donna a desistere dai suoi intenti suicidi, salvandola da morte certa.

Un «gesto eroico» come è stato definito domenica scorsa in occasione della Giornata regionale della sicurezza stradale e di fraternità della strada, dove Zullino e Inglese sono stati premiati con una menzione speciale. «Il coraggio ha molte forme, ma solo una vale più delle altre: salvare vite umane», questa la frase impressa sull’attestato consegnato ai due agenti.

E se il premio ricevuto è motivo d’orgoglio per tutto il Distaccamento di Chiari e l’intera Sezione di Brescia della Polizia stradale, Zullino e Inglese lo hanno accolto con gioia, emozione ma anche estrema umiltà. Interrogati dalla presentatrice sulla strategia messa in campo per salvare la donna, hanno infatti risposto con rara autenticità: «L’abbiamo semplicemente ascoltata - hanno spiegato - Aveva bisogno di parlare, di confidarsi con qualcuno. Si è fidata di noi, le abbiamo raccontato anche noi la nostra storia e siamo riusciti a farla tornare indietro».

La Giornata della sicurezza

Sono stati complessivamente 170 i riconoscimenti assegnati da Regione Lombardia in una cerimonia molto emozionante a Milano che ha visto la presenza dell’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa.

Per quanto riguarda la provincia di Brescia, sono state conferite due menzioni anche ai carabinieri del Nor della Compagnia di Verolanuova e della stazione di Manerbio (al brigadiere Agatino Caridi e ad Antonio Donato) e cinque attestati di benemerenza a Giovanni Antonini, Vittorio Braghini, Giulio Fogarolo, Vincenzo Schioppetti e Luigi Spada del Soccorso pubblico Franciacorta. L’assessore La Russa si è complimentato con tutti i premiati: «Hanno salvato tante vite umane, qualche volta anche a rischio della propria. Uomini in divisa ma non soltanto, volontari di tutti i giorni. Persone che sacrificano gran parte del loro tempo, degli affetti e degli interessi personali per donarsi agli altri».

I dati

Nel corso dell’evento sono stati presentati i dati aggiornati sui soccorsi legati agli incidenti stradali (con persone ferite) nel territorio lombardo, riferiti al periodo che va dall’1 gennaio al 26 ottobre 2024. In particolare, i mezzi di soccorso della Regione Lombardia sono intervenuti 33.140 volte per incidenti stradali con feriti, così distribuiti: il 22,54% collisioni tra autovetture (pari a 7.469 interventi); il 15,61% incidenti auto-moto (5.172 interventi); il 12,46% cadute da bicicletta (4.228); il 9,88% cadute da moto (3.273); rispettivamente il 9,79% e 7,95% investimenti di pedoni e di ciclisti.

Il Comune di Milano ha registrato il maggior numero di interventi di soccorso, con 5.742 chiamate (il 42,08% delle uscite per i comuni con almeno 100 interventi), seguito dalle città di Brescia, Bergamo e Monza. Numeri che, secondo l’assessore regionale Romano La Russa, «confermano la necessità di consolidare le politiche di sicurezza stradale, in particolare per i soggetti più vulnerabili come pedoni e ciclisti».