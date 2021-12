Scuola

Premiati gli studenti meritevoli di Paratico.

Borse di studio

Questa mattina l'amministrazione comunale di Paratico ha consegnato le borse di studio agli studenti meritevoli. A causa delle normative anti Covid è stato deciso di suddividere le premiazioni degli studenti: prima i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado e università e, in un secondo momento, i ragazzi che hanno superato l'esame di terza media. Presenti il primo cittadino Gianbattista Ministrini e l'assessore Leda Liborio. L'amministrazione comunale ha stanziato 8mila per 35 borse di studio. Un riconoscimento importante per premiare le eccellenze del territorio. Questa mattina il sindaco ha dichiarato la sua soddisfazione nel poter premiare, sopratutto in un momento così difficile contrassegnato dalla pandemia, gli studenti che si sono distinti per meriti scolastici.